Avançado do FC Porto Luuk de Jong operado com sucesso nos Países Baixos

“Luuk de Jong foi operado com sucesso ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A intervenção cirúrgica, realizada no ZGT Hengelo, nos Países Baixos, foi feita em articulação direta e com acompanhamento permanente da equipa médica do FC Porto e não registou intercorrências”, lê-se na nota dos portistas.



Nos próximos dias, o avançado, de 35 anos, regressa ao Porto para iniciar o habitual processo de recuperação. O clube não avançou o tempo de paragem do jogador, mas dificilmente voltará a jogar em 2025/26.



De Jong, que estava sem clube depois de ter terminado contrato com o PSV Eindhoven, chegou esta temporada ao FC Porto, mas participou em apenas sete jogos em todas as provas, marcando um golo, precisamente na vitória sobre o Sporting (2-1), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, para a I Liga.