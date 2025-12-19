FC Porto
Avançado do FC Porto Luuk de Jong operado com sucesso nos Países Baixos
O avançado neerlandês Luuk de Jong foi operado “com sucesso” nos Países Baixos ao joelho esquerdo e vai seguir a sua recuperação no departamento médico do FC Porto, divulgaram hoje os ‘dragões’ no seu sítio oficial na Internet.
“Luuk de Jong foi operado com sucesso ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A intervenção cirúrgica, realizada no ZGT Hengelo, nos Países Baixos, foi feita em articulação direta e com acompanhamento permanente da equipa médica do FC Porto e não registou intercorrências”, lê-se na nota dos portistas.
Nos próximos dias, o avançado, de 35 anos, regressa ao Porto para iniciar o habitual processo de recuperação. O clube não avançou o tempo de paragem do jogador, mas dificilmente voltará a jogar em 2025/26.
De Jong, que estava sem clube depois de ter terminado contrato com o PSV Eindhoven, chegou esta temporada ao FC Porto, mas participou em apenas sete jogos em todas as provas, marcando um golo, precisamente na vitória sobre o Sporting (2-1), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, para a I Liga.
