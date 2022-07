Avançado Gabriel Veron deixa Palmeiras e assina com FC Porto por cinco épocas

Com formação concluída no `verdão`, o extremo-direito, de 19 anos, somou 14 golos e outras tantas assistências nos 95 jogos realizados desde 2019 pela formação principal, sendo que, em 2022, jogou por 35 vezes, anotando dois tentos e seis passes para golo.

Gabriel Veron venceu duas Taças dos Libertadores (2020 e 2021), uma Supertaça sul-americana (2022), uma Taça do Brasil (2020) e dois campeonatos estaduais paulistas (2020 e 2022) pelo Palmeiras, num palmarés alcançado inteiramente com Abel Ferreira.

A contratação do melhor jogador do Mundial de sub-17 de 2019, prova conquistada pelo Brasil, foi oficializada pelo FC Porto no dia seguinte à saída do também extremo-direito Francisco Conceição, filho do técnico Sérgio Conceição, para os neerlandeses do Ajax.

Gabriel Veron é o segundo reforço dos campeões nacionais para 2022/23, após o defesa David Carmo (ex-Sporting de Braga), e deverá debutar já no encontro de apresentação aos sócios diante dos franceses do Mónaco, no sábado, no Estádio do Dragão, no Porto.

A equipa de Sérgio Conceição estreia-se oficialmente na nova temporada com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira ante o Tondela, finalista vencido da Taça de Portugal, em 30 de julho, uma semana antes de receber o Marítimo, na ronda inaugural da I Liga.