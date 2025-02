Avançado Gabriel Veron emprestado pelo FC Porto ao Santos, de Pedro Caixinha

"Este acordo prevê também uma opção de compra de 80% dos direitos económicos do jogador por cinco milhões de euros (ME). O FC Porto declara que esta cedência não contou com intermediação", informaram os `dragões`, em comunicado.

Afastado das opções do FC Porto desde o verão de 2023, por entre lesões e problemas disciplinares, Veron, de 22 anos, volta a ser emprestado a um clube do Brasil, após ter contabilizado seis golos e duas assistências em 37 jogos no ano passado pelo Cruzeiro.

Um tento e quatro assistências em 26 partidas resumiram a passagem do extremo pelos `dragões`, ao serviço dos quais venceu uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira, além de dois desafios com a equipa B, da II Liga.

Vencedor e melhor jogador do Mundial de sub-17 de 2019, Gabriel Veron tinha saído do Palmeiras por 10,3 ME, após participar nas conquistas de duas Taças dos Libertadores, uma Supertaça sul-americana, um campeonato brasileiro, uma Taça do Brasil e dois campeonatos estaduais paulistas, quase sempre sob alçada do português Abel Ferreira.

No Santos, campeão do segundo escalão brasileiro em 2024, o dianteiro será orientado pelo recém-contratado Pedro Caixinha e vai encontrar o internacional brasileiro Neymar.