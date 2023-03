Avançado Jorge Meireles renova com FC Porto

"É um orgulho para mim continuar a pertencer a este clube. [A renovação] Era algo que ambicionava há muito tempo. Estou muito feliz e espero que venham muitos mais [anos], porque sinto-me em casa. Cheguei cá para os sub-10 e já aí ambicionava subir à equipa principal. Estou na equipa B e parece que [esse objetivo] está apenas à distância de um passo, mas ainda tenho de trabalhar muito para chegar lá", expressou o dianteiro, de 18 anos, em declarações citadas através do sítio oficial do clube `azul e branco` na Internet.

Jorge Meireles trocou o Paços de Ferreira pelo FC Porto em 2014 e percorreu todas as camadas jovens dos `dragões`, somando esta temporada nove golos em 14 jogos pela equipa de sub-19, além de 13 duelos ao serviço da formação B, que compete na II Liga.

Com cinco tentos e três assistências em sete partidas, o avançado destacou-se como o melhor marcador dos `dragões` na edição 2022/23 da UEFA Youth League, sem evitar a eliminação nos oitavos de final diante dos ingleses do Liverpool (5-6 no desempate por penáltis, após empate 1-1 nos 90 minutos), que vão visitar o Sporting na fase seguinte.