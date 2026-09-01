FC Porto
Futebol Nacional
Avançado Leonardo Vonic reforça Moreirense por empréstimo do FC Porto
O avançado Leonardo Vonic reforçou hoje o Moreirense até ao final da época 2026/27, por empréstimo do FC Porto, informou hoje o clube minhoto, da I Liga portuguesa de futebol, no sítio oficial.
“O Moreirense chegou a acordo com o FC Porto para o empréstimo de Leonardo Vonic até ao final da presente temporada. O avançado, de 23 anos, chega a Moreira de Cónegos, após representar o FC Porto B, onde apontou 14 golos em 40 jogos na II Liga, nas últimas duas épocas”, refere a nota publicada.
Formado no Nuremberga, clube pelo qual se estreou como sénior, antes de passar pelo Rot-Weiss Essen, na temporada 2023/24 e na primeira metade de 2024/25, o ponta de lança com nacionalidades alemã e croata rumou ao Moreirense num empréstimo que inclui uma cláusula de opção de compra, esclareceu à Lusa fonte oficial dos vimaranenses.
Leonardo Vonic é o nono reforço do clube ‘axadrezado’ no mercado de transferências de verão, juntamente com o guarda-redes Aranha, os defesas Janderson e Koby Mottoh, os médios Manuel Mendonça e João Veloso e os avançados Michael DaCosta, Tiago Andrade e Alexandre Parsemain.
Formado no Nuremberga, clube pelo qual se estreou como sénior, antes de passar pelo Rot-Weiss Essen, na temporada 2023/24 e na primeira metade de 2024/25, o ponta de lança com nacionalidades alemã e croata rumou ao Moreirense num empréstimo que inclui uma cláusula de opção de compra, esclareceu à Lusa fonte oficial dos vimaranenses.
Leonardo Vonic é o nono reforço do clube ‘axadrezado’ no mercado de transferências de verão, juntamente com o guarda-redes Aranha, os defesas Janderson e Koby Mottoh, os médios Manuel Mendonça e João Veloso e os avançados Michael DaCosta, Tiago Andrade e Alexandre Parsemain.