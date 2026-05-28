Avançado nigeriano Terem Moffi sai do FC Porto após empréstimo

"O fim da temporada 2025/26 marca também o término do período de empréstimo de Terem Moffi, que deixa de fazer parte do plantel do FC Porto e vai regressar ao OGC Nice", pode ler-se em comunicado divulgado pelo emblema portista no sítio oficial.



O internacional nigeriano ingressou no FC Porto em janeiro como alternativa para a frente da ataque, para fazer face à longa lesão de Luuk de Jong, em concorrência com Deniz Gül e Samu, que também viria a lesionar-se com gravidade.



Com historial recente de problemas físicos, o jogador, de 27 anos, teve dificuldades em afirmar-se na cidade 'invicta', tendo realizado 15 jogos e apontado dois golos.



Ainda assim, Moffi conquistou o título de campeão nacional pelo FC Porto, após ganhar um peso maior nas opções, na sequência da ausência de Samu desde fevereiro.



O ponta de lança regressa agora ao emblema do sul de França, no qual também já havia sido orientado pelo técnico Francesco Farioli.



