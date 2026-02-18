Avançado portista Samu operado com sucesso ao joelho direito

A intervenção cirúrgica foi realizada em Espanha, com "acompanhamento permanente" da equipa médica portista, não tendo sido registada "qualquer intercorrência".



Samu lesionou-se no encontro frente ao Sporting (1-1), em 09 de fevereiro, tendo sido substituído por Deniz Gül ao intervalo do ‘clássico’, no Estádio do Dragão, no Porto.



O avançado espanhol regressa agora ao Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, enfrentando um tempo de paragem que, apesar de não ter sido avançado pelos 'dragões', não é normalmente inferior a seis meses em casos de lesão do ligamento cruzado anterior.



Desta forma, Samu, que conta quatro internacionalizações pela principal seleção de Espanha, perde a parte final da temporada, incluindo, tudo indica, o Mundial de 2026, que se vai disputar nos Estados Unidos, México e Canadá.



Sem Samu, o FC Porto, líder da I Liga, com 59 pontos, inicia hoje, no Olival, os trabalhos de preparação para a receção ao Rio Ave, 15.º classificado, com 20, agendada para as 20:30 de domingo, num jogo a contar para a 23.ª jornada da prova.

