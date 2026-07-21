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Futebol Nacional
Avançado senegalês Mame Niang reforça o FC Porto B
O futebolista senegalês Mame Niang é reforço do FC Porto, vindo dos noruegueses do HamKam, numa operação que custou 1,6 milhões de euros aos 'dragões', anunciou hoje o clube, que irá inicialmente utilizar o avançado na equipa B.
"Mame Niang é o mais recente reforço da equipa B do FC Porto. Aos 20 anos, o avançado senegalês chega à 'invicta' oriundo dos noruegueses do HamKam e assina um contrato válido para as próximas quatro temporadas - com mais uma de opção", declararam os 'azuis e brancos', em nota no seu sítio oficial na Internet.
Além do valor fixo da transferência, a operação contempla uma remuneração variável máxima de 725 mil euros mediante o cumprimento de determinados objetivos desportivos.
O FC Porto declarou ainda ter a seu cargo o mecanismo de solidariedade a clubes terceiros, apesar de não ter tido encargos de intermediação, com o clube norueguês a reservar 15% do montante uma futura transferência.
Além do valor fixo da transferência, a operação contempla uma remuneração variável máxima de 725 mil euros mediante o cumprimento de determinados objetivos desportivos.
O FC Porto declarou ainda ter a seu cargo o mecanismo de solidariedade a clubes terceiros, apesar de não ter tido encargos de intermediação, com o clube norueguês a reservar 15% do montante uma futura transferência.