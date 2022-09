Avançado Shoya Nakajima rescinde com FC Porto e ruma aos turcos do Antalyaspor

O avançado, de 28 anos, venceu um campeonato e uma Taça de Portugal em 2019/20 e juntou 37 jogos e um golo durante a passagem pelos 'dragões', aos quais tinha chegado há três anos, após conquistar uma Taça do Emir (2018/19) com os qataris do Al-Duhail.



Com carreira iniciada ao serviço de Tokyo Verdy, FC Tokyo e Kataller Toyama, Shoya Nakajima raramente se afirmou nas opções do treinador Sérgio Conceição e rumou por empréstimo ao Al Ain (2020/21), dos Emirados Árabes Unidos, antes de regressar nessa condição ao Portimonense (2021/22), clube pelo qual já tinha sobressaído (2017-2019).



O avançado, que conta 19 internacionalizações e cinco golos pela seleção principal do Japão, estava vinculado até 2024 e é a 13.ª saída registada pelo FC Porto em 2022/23.



Os campeões nacionais, que estão no terceiro lugar da I Liga, com 12 pontos, recebem o Desportivo de Chaves, sexto, com oito, no sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, para a sexta jornada, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.