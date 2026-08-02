Bednarek com estiramento contraído na Supertaça

(Com Lusa)

“O defesa internacional polaco iniciou o tratamento a um estiramento no ligamento lateral interno do joelho direito”, referiu o FC Porto na sua página oficial, especificando o tipo de lesão do defesa.Bednarek teve de ser substituído ao intervalo do jogo disputado no Estádio Cidade de Coimbra, onde os ‘dragões’ venceram o Torreense por 1-0, com golo do médio dinamarquês Victor Froholdt, aos 38 minutos.De acordo com o FC Porto, em informação dada ainda no sábado, Bednarek “apresentou queixas físicas ao sexto minuto do jogo frente ao Torreense, devido ao mau estado do relvado do Estádio Cidade de Coimbra”.Os ‘dragões’ informaram que o defesa fez hoje trabalho de recuperação, juntando-se ao guarda-redes Cláudio Ramos, a contas com uma lesão muscular, num boletim clínico do qual também fazem parte Vasco Sousa, André Miranda e Samu.O plantel portista regressa ao trabalho apenas na terça-feira, dia no qual começa a preparar a estreia na I Liga 2026/27, em jogo agendado para domingo frente ao Alverca, no Estádio do Dragão (18:00).