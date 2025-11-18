Borja Sainz recuperado

Na recente vitória portista diante do Famalicão (1-0), da 11.ª jornada do campeonato, o extremo havia sentido um "desconforto no tornozelo direito", que já transitava do jogo anterior, contra os neerlandeses do Utrecht, para a Liga Europa (1-1).



De fora continuam os defesas centrais Jan Bednarek, que fez trabalho de ginásio, e Nehuén Pérez, que atravessa um longo período de recuperação de uma rotura total do tendão de Aquiles, enquanto o avançado Luuk de Jong permanece em regime de treino integrado condicionado.



Diogo Costa (Portugal), Martim Fernandes e Rodrigo Mora (Portugal sub-21), Jakub Kiwior (Polónia), Samu (Espanha), Victor Froholdt (Dinamarca), Deniz Gül (Turquia), Zaidu (Nigéria), Eustáquio (Canadá), Pablo Rosario (República Dominicana) e Dominik Prpić (Croácia sub-21) representaram as respetivas seleções e têm o regresso ao Olival marcado para quinta-feira.



O FC Porto prosseguiu hoje a preparação para a receção ao Sintrense, do Campeonato de Portugal, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, marcado para sábado, às 20:15, retomando os treinos na quarta-feira.

