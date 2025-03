Camarões convocam Danny Namaso

O avançado integra as escolhas do treinador belga Marc Brys para a visita ao Essuatíni, na África do Sul, em 19 de março, e a receção à Líbia, seis dias depois, em Yaoundé, em jogos da quinta e sexta rondas do Grupo D de qualificação africana para o Mundial2026.



Os Camarões comandam com oito pontos, em quatro jornadas, sendo que os primeiros classificados das nove ‘poules’ se qualificam diretamente para a fase final, enquanto os quatro melhores segundos lutarão por uma eventual vaga adicional através de play-offs.



Nascido em Reading e com internacionalizações pelas seleções jovens inglesas, com as quais foi campeão mundial de sub-17 em 2017, Namaso, de 24 anos, tem ascendência camaronesa e já tinha figurado em pré-convocatórias dos ‘leões indomáveis’, mas só se tornou elegível para atuar pela seleção principal daquele país africano em 28 de janeiro.



O ponta de lança está a cumprir a quarta temporada pelo FC Porto, ao qual chegou em 2021/22, oriundo do Reading, somando quatro golos e uma assistência em 33 partidas.



A 23.ª edição do Mundial decorre entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá, e poderá valer a nona presença, e segunda seguida, aos Camarões, campeões africanos em 1984, 1988, 2000, 2002 e 2017, cuja melhor participação foi a chegada aos quartos de final em 1990.