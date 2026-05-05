Campeão do mundo sub-17 Bernardo Lima renova com o FC Porto até 2031

Chegado ao FC Porto há 10 anos, vindo da Sanjoanense, Bernardo Lima tem-se mostrado como uma das principais promessas na formação portista, tendo sido distinguido com um Dragão de Ouro, no prémio 'Revelação' da última gala do clube, em dezembro.



O jogador, capitão dos juniores, estreou-se no futebol profissional ainda com 16 anos, em 09 de março de 2025, pela equipa B, mas foi na atual temporada que se tornou presença assídua nos jogos do conjunto orientado por João Brandão, pelo qual regista 16 jogos e dois golos em 2025/26 na II Liga.



"Sou portista desde que nasci. A minha família é quase toda portista e desde pequenino que sempre me incutiram o que é ser Porto. Quando jogava na Sanjoanense recebi proposta de vários clubes, mas o que me chamou mais a atenção foi o FC Porto. Nem pensei duas vezes", contou, aos meios do clube.



Apesar de ainda não somar qualquer minuto pela primeira equipa portista, Bernardo Lima, de 18 anos, tem sido chamado com regularidade aos treinos sob as ordens de Francesco Farioli e integrou o estágio que o plantel realizou no Algarve, em janeiro.



"Tive a oportunidade de estar presente no estágio da equipa A e aproveitei muito. São momentos inesquecíveis. Poder estar com jogadores que são referências e que admiro pela forma de jogar é muito especial. Saber que o clube continua a confiar em mim é muito bom e agora tenho de continuar a fazer o meu caminho e a crescer", explicou.



No último Campeonato do Mundo sub-17, Bernardo Lima assumiu um papel importante para que a seleção das 'quinas' erguesse o troféu, depois de ter vencido também o Europeu do escalão, cinco meses antes.



"O Europeu e o Mundial foram momentos muito marcantes para mim, porque quando representas a seleção e o teu país sentes um orgulho ao ver que toda a tua família, todos os teus amigos e mesmo as pessoas que não conheces estão a apoiar-te. É muito importante e vai sempre ser um dos momentos mais marcantes da minha carreira", concluiu.

