Caso dos e-mails. FC Porto condenado a pagar 605 mil euros ao Benfica

O Tribunal Constitucional rejeitou o último recurso da SAD dos "dragões" e confirmou a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, divulgada o ano passado.





Os azuis e brancos foram condenados numa primeira instância a pagar 1,9 milhões de euros ao Benfica, valor reduzido para os 1,6 milhões pelo Tribunal da Relação. A indemnização final fixa-se nos 605 mil euros, confirmada pelo Acórdão nº 1178/2025 do Tribunal Constitucional.

O processo deu entrada no Tribunal Cível do Porto em 2018 e visava o clube, o antigo presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, Fernando Gomes, Adelino Caldeira e Francisco J. Marques.A decisão final foi avançada pela SAD do FC Porto no relatório de contas relativo ao primeiro semestre da atual temporada desportiva."É entendimento do Conselho de Administração que do desfecho deste processo não resultarão impactos materiais nas contas consolidadas do grupo para além dos referidos 605.300,90 euros, acrescidos de juros e custas que sejam devidas no processo”.O FC Porto fica absolvido de pagar uma multa por danos não patrimoniais relativos à imagem e reputação do clube "encarnado".