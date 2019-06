Cátio Baldé confirma interesse do FC Porto por Bruma

Nesta altura o PSV Eindhoven e o Spartak de Moscovo surgem como os principais concorrentes do FC Porto e já se mostraram dispostos a chegar à quantia exigida pelo Leipzig de 15 milhões de euros.



O representante do internacional luso confirmou à Antena 1 que houve uma proposta do FC Porto mas que é a mais baixa entre todas as outras, contudo o atleta deseja regressar a Portugal.



O extremo, de 24 anos, é um desejo antigo do FC Porto e a cláusula antirrivais introduzida pelo Sporting, no verão de 2013, já expirou.



Na época passada Bruma esteve apenas em 27 jogos da equipa alemã e fez três golos.



O FC Porto oferece ao futebolista a possibilidade de estar todas as semanas debaixo do olhar atento do selecionador nacional e de jogar na Liga dos Campeões.