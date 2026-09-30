Central internacional inglês Chris Smalling reforça o FC Porto a custo zero

"O FC Porto acaba de recrutar mais um defesa com experiência internacional e com créditos firmados nas melhores ligas do planeta: Chris Smalling rubricou um vínculo contratual válido até ao final da temporada, com mais uma de opção, e é reforço dos campeões nacionais a custo zero", declararam os 'dragões', em nota no seu sítio oficial na Internet.



O veterano central, de 36 anos, assinou um contrato válido até ao final da época 2026/27, com mais uma de opção, que pode ser acionada mediante o cumprimento de objetivos desportivos.



O técnico portista Francesco Farioli ganha mais uma opção para o eixo defensivo, mitigando a ausência de Nehuén Pérez, que tem apresentado problemas físicos, numa zona do terreno onde conta também com Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Dominik Prpic.



Excluindo empréstimos, trata-se da segunda contratação a custo zero na presente temporada, que tem sido de contenção nos custos por parte dos portistas, após a chegada de André Silva (ex-Elche, de Espanha).



"Estou muito entusiasmado. Vim direto do aeroporto para o estádio para fazer os testes físicos e estive rodeado de todos os troféus e pude ver de perto a história deste clube. Poder fazer parte dela a partir de agora... Mal posso esperar por começar a treinar", expressou o jogador, que vai envergar a camisola 'número 6', em declarações reproduzidas pelos meios do clube.



Com início de carreira sénior no Maidstone United, clube dos escalões secundários do futebol britânico, acabou por ascender ao Fulham, que lhe permitiu a entrada na Premier League, aos 19 anos.



A sua segunda época no emblema londrino (2009/10), em que foi finalista vencido da Liga Europa, na primeira edição sob a atual designação, foi de destaque para o jogador, que seguiria a carreira no Manchester United.



Ao serviço dos 'red devils', durante nove temporadas, teve o período de maior destaque do seu percurso futebolístico, ao conquistar os últimos dois títulos de campeão inglês do clube, além de uma Liga Europa, uma Taça de Inglaterra, uma Supertaça inglesa e uma Taça da Liga inglesa.



"Espero levar essa experiência e liderança para dentro do campo. Falei com o treinador e é verdade que ganhámos a Liga no ano passado, mas esta época é um jogo de cada vez, pois jogamos de três em três dias e os nossos níveis têm de estar no topo", analisou.



No verão de 2019, assinou pela Roma, na sua primeira experiência fora de Inglaterra, tendo reencontrado o técnico luso José Mourinho, que já o tinha orientado no Manchester United e com quem venceria a primeira edição da Liga Conferência, em 2021/22.



Smalling, com 31 internacionalizações pela principal seleção dos 'três leões', jogou as últimas duas temporadas no Al-Fayha, onde foi treinado pelo antigo jogador portista Pedro Emanuel.



"Estou aqui [Porto] para ajudar, para contribuir, para fazer a minha parte dentro do campo e para trazer troféus. Foi por isso que quis vir para cá quando o FC Porto se tornou uma opção real. As outras opções desapareceram porque toda a gente sabe a história do FC Porto", concluiu.



