Centro de treinos do FC Porto vai ter o nome de Jorge Costa

A proposta apresentada pelo FC Porto foi hoje aprovada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a nova designação substitui o nome anterior de Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.



A alteração do nome da infraestrutura desportiva municipal, que o FC Porto utiliza desde agosto de 2002, será assinalada numa cerimónia privada marcada para 14 de outubro, data do aniversário de Jorge Costa, com a presença da direção do FC Porto e do executivo municipal gaiense.



O antigo jogador, que desempenhava o cargo de diretor do futebol profissional no clube, morreu no passado dia 05 de agosto, vítima de paragem cardiorrespiratória, depois de se ter sentido mal enquanto exercia as suas funções no centro de treinos 'azul e branco'.



Jorge Costa representou os 'dragões' em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e capitaneou o emblema durante várias épocas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taças de Portugal e cinco Supertaças.



Pela seleção principal portuguesa foi internacional 50 vezes, tendo ainda conquistado o Mundial de sub-20 de 1991.

