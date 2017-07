Chainho: "Está de volta o FC Porto dos títulos"

O ex-médio considera que as principais equipas do futebol português estão reforçadas e os “dragões” ganham vantagem porque “estão a trabalhar com calma e sem alaridos”.



O próximo campeonato será mais competitivo que os anteriores e o FC Porto encara a competição “com jogadores interessantes”, embora acredite que “até 31 de agosto a equipa ainda se irá reforçar”, confidenciou ao jornalista João Gomes Dias.



Chainho sabe que o clube azul e branco está ciente das dificuldades que irá enfrentar e ”tem os seus alvos definidos”, com a ideia de que “é preciso trabalhar e comprar jogadores mas primeiro vender”.



No que respeita a reforços lembrou que também não se devem desperdiçar os jovens talentos da equipa B onde existe qualidade e mais-valias”.



O antigo futebolista olha para a vida do atual treinador e considera que “antes de assumir o cargo já conhecia os ‘dossiers’”.



A concluir fez a análise individual de Ricardo Pereira, Aboubakar, Rúben Neves e Casillas para dizer:



“Ricardo Pereira pode ganhar a titularidade no lado direito da defesa”.



“Aboubakar pode acrescentar algo à equipa do FC Porto”.



“Rúben Neves saiu inesperadamente mas o FC Porto precisava de vender”.



“Casillas ainda não ganhou títulos mas gosta do clube e está ao nível do FC Porto”.