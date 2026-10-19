Champions: Farioli quer começar a "escalar a montanha" frente ao PSV





(Com Lusa)

Depois das derrotas nas duas primeiras jornadas da fase de liga, Farioli destacou a importância de voltar a jogar em casa, onde espera contar com o apoio dos adeptos para inverter o arranque negativo na principal competição europeia de clubes."Regressar a casa é muito importante. Já disse o que penso sobre os últimos dois jogos: competimos muito bem, mas não conseguimos os resultados que queríamos e merecíamos. Vamos voltar a casa, sabemos que temos uma montanha para escalar e amanhã [terça-feira] vamos defrontar o tricampeão neerlandês”, afirmou o técnico italiano, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da terceira ronda, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.Ainda à procura dos primeiros pontos na competição, os 'azuis e brancos' terão pela frente o tricampeão neerlandês, que nas últimas três temporadas superou sempre a marca dos 100 golos no campeonato.“Temos muito respeito pelo percurso deles, mas também a confiança certa para trazer o jogo para onde queremos no Dragão, diante dos nossos adeptos, que nos vão dar a energia de que precisamos”, acrescentou.Farioli abordou ainda o regresso de Jan Bednarek, após cumprir uma suspensão de dois jogos nas competições europeias, que transitava da época passada, reconhecendo que a equipa tem apresentado recentemente maiores dificuldades defensivas.“É verdade que, nos últimos jogos, sofremos mais do que estamos habituados. Adorávamos estar a zeros nos golos sofridos, mas não temos conseguido manter a 'folha limpa'. O regresso do Jan Bednarek é importante para as dinâmicas da equipa”, assumiu.Questionado sobre a possibilidade de introduzir alterações no ataque, nomeadamente com a inclusão de Samu ou Oskar Pietuszewski no 'onze' inicial, o italiano destacou que a equipa criou oportunidades na derrota frente ao Betis (3-2), na passada quarta-feira.“Se virmos o jogo contra o Betis, tivemos várias oportunidades de golo, só não as conseguimos converter. Espero que estejamos melhor neste jogo. Todos os jogadores vão ter um papel importante nesse aspeto”, sublinhou.O lado esquerdo da defesa será um dos principais dilemas para Farioli, depois de Moura ter cometido a grande penalidade que ditou o desaire em Sevilha.“Temos o luxo de ter três jogadores [Moura, Zaidu e Souza] que podem jogar, que vão jogar e que estão ao serviço do clube. Tenho a certeza de que todos os jogadores vão desempenhar um papel importante na temporada”, concluiu.O FC Porto, que ainda não pontuou na Liga dos Campeões, defronta o PSV Eindhoven, que soma um ponto, em jogo da terceira jornada da fase de liga, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20:00 de terça-feira, sob arbitragem do alemão Daniel Siebert.