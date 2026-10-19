FC Porto
Liga dos Campeões
Champions: Farioli quer começar a "escalar a montanha" frente ao PSV
O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, mostrou-se confiante na conquista dos primeiros pontos na Liga dos Campeões, apesar de antecipar um encontro exigente frente ao PSV Eindhoven, na terça-feira.
Depois das derrotas nas duas primeiras jornadas da fase de liga, Farioli destacou a importância de voltar a jogar em casa, onde espera contar com o apoio dos adeptos para inverter o arranque negativo na principal competição europeia de clubes.
"Regressar a casa é muito importante. Já disse o que penso sobre os últimos dois jogos: competimos muito bem, mas não conseguimos os resultados que queríamos e merecíamos. Vamos voltar a casa, sabemos que temos uma montanha para escalar e amanhã [terça-feira] vamos defrontar o tricampeão neerlandês”, afirmou o técnico italiano, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da terceira ronda, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.
Ainda à procura dos primeiros pontos na competição, os 'azuis e brancos' terão pela frente o tricampeão neerlandês, que nas últimas três temporadas superou sempre a marca dos 100 golos no campeonato.
“Temos muito respeito pelo percurso deles, mas também a confiança certa para trazer o jogo para onde queremos no Dragão, diante dos nossos adeptos, que nos vão dar a energia de que precisamos”, acrescentou.
Farioli abordou ainda o regresso de Jan Bednarek, após cumprir uma suspensão de dois jogos nas competições europeias, que transitava da época passada, reconhecendo que a equipa tem apresentado recentemente maiores dificuldades defensivas.
“É verdade que, nos últimos jogos, sofremos mais do que estamos habituados. Adorávamos estar a zeros nos golos sofridos, mas não temos conseguido manter a 'folha limpa'. O regresso do Jan Bednarek é importante para as dinâmicas da equipa”, assumiu.
Questionado sobre a possibilidade de introduzir alterações no ataque, nomeadamente com a inclusão de Samu ou Oskar Pietuszewski no 'onze' inicial, o italiano destacou que a equipa criou oportunidades na derrota frente ao Betis (3-2), na passada quarta-feira.
“Se virmos o jogo contra o Betis, tivemos várias oportunidades de golo, só não as conseguimos converter. Espero que estejamos melhor neste jogo. Todos os jogadores vão ter um papel importante nesse aspeto”, sublinhou.
O lado esquerdo da defesa será um dos principais dilemas para Farioli, depois de Moura ter cometido a grande penalidade que ditou o desaire em Sevilha.
“Temos o luxo de ter três jogadores [Moura, Zaidu e Souza] que podem jogar, que vão jogar e que estão ao serviço do clube. Tenho a certeza de que todos os jogadores vão desempenhar um papel importante na temporada”, concluiu.
O FC Porto, que ainda não pontuou na Liga dos Campeões, defronta o PSV Eindhoven, que soma um ponto, em jogo da terceira jornada da fase de liga, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20:00 de terça-feira, sob arbitragem do alemão Daniel Siebert.
"Regressar a casa é muito importante. Já disse o que penso sobre os últimos dois jogos: competimos muito bem, mas não conseguimos os resultados que queríamos e merecíamos. Vamos voltar a casa, sabemos que temos uma montanha para escalar e amanhã [terça-feira] vamos defrontar o tricampeão neerlandês”, afirmou o técnico italiano, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da terceira ronda, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.
Ainda à procura dos primeiros pontos na competição, os 'azuis e brancos' terão pela frente o tricampeão neerlandês, que nas últimas três temporadas superou sempre a marca dos 100 golos no campeonato.
“Temos muito respeito pelo percurso deles, mas também a confiança certa para trazer o jogo para onde queremos no Dragão, diante dos nossos adeptos, que nos vão dar a energia de que precisamos”, acrescentou.
Farioli abordou ainda o regresso de Jan Bednarek, após cumprir uma suspensão de dois jogos nas competições europeias, que transitava da época passada, reconhecendo que a equipa tem apresentado recentemente maiores dificuldades defensivas.
“É verdade que, nos últimos jogos, sofremos mais do que estamos habituados. Adorávamos estar a zeros nos golos sofridos, mas não temos conseguido manter a 'folha limpa'. O regresso do Jan Bednarek é importante para as dinâmicas da equipa”, assumiu.
Questionado sobre a possibilidade de introduzir alterações no ataque, nomeadamente com a inclusão de Samu ou Oskar Pietuszewski no 'onze' inicial, o italiano destacou que a equipa criou oportunidades na derrota frente ao Betis (3-2), na passada quarta-feira.
“Se virmos o jogo contra o Betis, tivemos várias oportunidades de golo, só não as conseguimos converter. Espero que estejamos melhor neste jogo. Todos os jogadores vão ter um papel importante nesse aspeto”, sublinhou.
O lado esquerdo da defesa será um dos principais dilemas para Farioli, depois de Moura ter cometido a grande penalidade que ditou o desaire em Sevilha.
“Temos o luxo de ter três jogadores [Moura, Zaidu e Souza] que podem jogar, que vão jogar e que estão ao serviço do clube. Tenho a certeza de que todos os jogadores vão desempenhar um papel importante na temporada”, concluiu.
O FC Porto, que ainda não pontuou na Liga dos Campeões, defronta o PSV Eindhoven, que soma um ponto, em jogo da terceira jornada da fase de liga, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20:00 de terça-feira, sob arbitragem do alemão Daniel Siebert.
(Com Lusa)