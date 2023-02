"Champions". FC Porto caiu na única eliminatória com o Inter

Em 2004/05, os então campeões europeus em título não conseguiram manter viva a esperança de revalidar o cetro, ao caírem na primeira fase a eliminar com os transalpinos, que empataram 1-1 no Dragão e ganharam por 3-1 em San Siro, onde pontificou o avançado brasileiro Adriano, com um "hat-trick".Os azuis e brancos começaram a eliminatória em casa, depois de serem segundos no Grupo H, atrás do Chelsea, de José Mourinho, que havia conduzido os "dragões" ao segundo cetro europeu em 2003/04, e à frente de CSKA Moscovo e Paris Saint-Germain.No Dragão, em 23 de fevereiro de 2005, os transalpinos adiantaram-se aos 24 minutos, com um tento do nigeriano Obafemi Martins, que encostou para a baliza deserta um perfeito centro da esquerda do sérvio Dejan Stankovic.Após o intervalo, o FC Porto, comandado por José Couceiro, que sucedera ao espanhol Victor Fernández, ainda conseguiu restabelecer a igualdade, com um golo de Ricardo Costa, à boca da baliza, servido por Costinha, após centro da esquerda.Na segunda mão, em San Siro, o FC Porto deparou-se com um imparável Adriano, um "poço" de força, que resolveu a questão com três golos, aos seis, 63 e 87 minutos, o primeiro dos quais feliz, com a bola a tabelar em Pedro Emanuel e a sobrevoar Vítor Baía.Pelo meio, aos 68 minutos, Jorge Costa, na sequência de um canto, ainda recolocou os "dragões" na discussão da eliminatória, mas o segundo tento portista, que valeria o apuramento, nunca chegou e o terceiro dos italianos sentenciou.O Inter Milão levou, assim, a melhor no único confronto a eliminar entre os dois conjuntos, mas, na época seguinte (2005/06), os dois clubes voltaram a encontrar-se, agora na fase de grupos da Liga dos Campeões.No primeiro embate, a contar para a terceira jornada, a formação portista, orientada pelo neerlandês Co Adriaanse, venceu em casa por 2-0, graças a um autogolo de Materazzi e um tento do sul-africano Benny McCarthy.Em San Siro, em jogo da quarta ronda, foi o Inter Milão a vencer por 2-1, com um "bis" do avançado argentino Julio Cruz, no último quarto de hora, depois de um "golão" de Hugo Almeida, de livre direto, aos 16 minutos.O triunfo sobre os transalpinos acabou por ser o único do FC Porto, que acabou, inesperadamente, no quarto e último lugar do Grupo H, atrás de Inter e Glasgow Rangers, que seguiram para os "oitavos", e do Artmedia, apurado para a Liga Europa.No total de todos os embates com italianos, o FC Porto tem mais derrotas (14) do que vitórias (10), e mais golos sofridos (36) do que marcados (34), mas qualificou-se na maioria das eliminatórias, somando sete apuramentos e quatro eliminações.Os "dragões" superaram três vezes a Roma (1981/82, 2016/17 e 2018/19), duas a Lazio (2003/04 e na época passada, no "play-off" de acesso aos oitavos de final da Liga Europa) e ainda o AC Milan (1979/80) e o Nápoles (2013/14).No que respeita a eliminações, e além do Inter Milão, elas aconteceram perante Nápoles (1974/75), Sampdoria (1994/95), no desempate por grandes penalidades, e Juventus (2016/17).Mais dolorosas foram as derrotas que custaram troféus, a primeira face à "velha senhora", de Trapattoni, Platini, Boniek e Paolo Rossi, por 2-1, na final da Taça das Taças de 1983/84, e a segunda por 1-0, na Supertaça Europeia de 2003, decidida a favor do AC Milan pelo ucraniano Andrei Shevchenko.O quinto encontro entre FC Porto e Inter Milão está marcado para quarta-feira, pelas 21h00 locais (20h00 em Lisboa), no mítico Giuseppe Meazza, no bairro de San Siro, em Milão, e conta para a primeira mão dos "oitavos" da "Champions" 2022/23.