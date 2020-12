"Champions". FC Porto conhece adversários para os "oitavos"

Concluída a fase de grupos, já estão definidas as 16 equipas que avançam para os oitavos de final. O FC Porto, único representante português na prova, garantiu o bilhete ao apurar-se no segundo lugar do Grupo C.Os” dragões” não serão cabeças-de-série no sorteio dos oitavos de final, que se vai realizar na próxima segunda-feira.Nesta fase equipas do mesmo país não se podem encontrar, tal como os emblemas que partilharam o mesmo grupo.Bayern (Alemanha), Real Madrid (Espanha), Manchester City (Inglaterra), Liverpool (Inglaterra), Chelsea (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemanha), Juventus (Itália) e PSG (França).

Segundos classificados: Atlético Madrid (Espanha), Monchengladbach (Alemanha), FC Porto (Portugal), Atalanta (Itália), Sevilha (Espanha), Barcelona (Espanha), Lazio (Itália) e RB Leipzig (Alemanha).