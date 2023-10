"Champions". FC Porto e Barcelona discutem liderança do Grupo H

A equipa portuense perdeu por 1-0 no Estádio da Luz, na sexta-feira, caindo para o terceiro lugar do campeonato, atrás do Benfica e do líder Sporting, e continua com vários jogadores influentes lesionados, casos de Pepe, Marcano, Zaidu, Veron e Evanilson.Na ronda inaugural, o vice-campeão português estreou-se na "Champions" com um triunfo por 3-1 sobre os ucranianos do Shakhtar Donetsk, em Hamburgo, enquanto o campeão espanhol goleou por 5-0 na receção ao Antuérpia, com o contributo dos portugueses João Félix – autor de dois golos – e João Cancelo.





Sérgio Conceição não está a ter uma temporada fácil. Entre castigos e lesões, é raro o jogo em que as baixas não encham uma mão e o jogo desta quarta-feira não é diferente.





O grande problema está no centro da defesa, onde não há Pepe, Marcano e até Zé Pedro é baixa, já que não está inscrito. Por isso, sobram Fábio Cardoso e David Carmo...esta será fácil de prever.





As maiores dúvidas surgem do meio-campo para a frente. No clássico contra o Benfica, Conceição lançou Baró e colocou Pepê na costas/ao lado de Taremi. Fica a ideia que Iván Jaime ou André Franco, ou até os dois, possam voltar ao 11 inicial, ainda que ter Galeno e Borges nos flancos possa ser uma ideia interessante para explorar a menor posse de bola teórica.





O Barcelona parece ter encontrado a sua forma de jogar e muito passa por João Félix. O avançado português terá uma receção quente no Dragão e esse é um dos pontos de interesse, mas longe de ser o único.