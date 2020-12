"Champions". FC Porto na Grécia para cumprir calendário

Já com o apuramento assegurado e sem poderem aspirar a melhor do que o segundo lugar, os "dragões" cumprem praticamente calendário em Atenas, mas, do outro lado, está uma equipa ainda com objetivos, já que os comandados de Pedro Martins tentam ainda seguir para a Liga Europa.No terceiro lugar do grupo C, o Olympiacos assegura a vaga na Liga Europa se conseguir pelo menos um resultado idêntico ao que os franceses do Marselha, orientados por André Villas-Boas, registarem em Inglaterra, em casa do Manchester City, já vencedor da poule.





Jogadores como Diogo Leite, Grujic, Nakajima ou Fábio Vieira são candidatos a entrar de início. Com os "oitavos" garantidos, o que o treinador Sérgio Conceição não quer é arranjar problemas.



Corona, por exemplo, ter-se-á ressentido de problemas físicos e ontem não se treinou com os companheiros, apesar disso, o mexicano foi incluído na convocatória; Loum recebeu o visto das autoridades de saúde gregas para desembarcar em Atenas, mas o seu caso de Covid-19 não fica resolvido com um teste negativo: falta a autorização da UEFA para que possa jogar hoje; Sérgio Oliveira está em risco de suspensão e deve ser protegido.





Além da definição dos outros três grupos em competição esta quarta-feira, o dia vai ficar ainda marcado pela conclusão do encontro entre os franceses do Paris Saint-Germain e os turcos do Basaksehir, interrompido na terça-feira devido a um alegado caso de racismo protagonizado pelo quarto árbitro da partida e que motivou o abandono do campo por parte dos turcos, seguidos da própria equipa gaulesa.





O jogo tem o início marcado para as 20h00.