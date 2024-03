“Champions”. FC Porto nunca ganhou em Inglaterra

Depois do triunfo caseiro sobre o Arsenal por 1-0, em 21 de fevereiro, os “dragões” qualificam-se se replicarem as igualdades face a Manchester United (1-1 em 2003/04 e 2-2 em 2008/09) e Liverpool (0-0, em 2017/18), sempre na “Champions”.



Costinha selou o 1-1 de 2003/04, que, depois do 2-1 no Dragão, colocou o FC Porto nos “quartos”, e Cristian Rodríguez e Mariano González faturam no 2-2 de 2008/09, que não deu para seguir para as “meias” por culpa, uma semana depois, do “golão” de Cristiano Ronaldo no Dragão, onde os “red devils” triunfaram por 1-0.



Mais recentemente, há seis anos, os “dragões” também conseguiram empatar, a zero, no mítico Anfield Road, mas já aí chegaram sem qualquer hipótese de atingir os “quartos”, uma vez que tinham sido goleados no Dragão por 5-0.



Histórico mais vasto



Além destes resultados, o FC Porto forçará o prolongamento no caso de repetir o 0-1 com o Newcastle (1969/70), no primeiro jogo em Inglaterra, o 1-2 (2006/07) e o 0-1 (2009/10) com o Chelsea e o 0-1 com o Leicester (2016/17).



Na história europeia dos “dragões”, há ainda uma vitória fora com ingleses, mas conseguida em Espanha, mais propriamente, em Sevilha, onde os “dragões” perderam a primeira mão dos “quartos” por 2-0 e venceram a segunda por 1-0, esta fora, no “papel”, com um inconsequente “golão” de Taremi, já a acabar (90+4 minutos).



Apenas em solo inglês, o registo é de três empates e 19 derrotas, 15 das quais por dois ou mais golos, que, replicadas na terça-feira, significam o adeus portista à “Champions”.



Tirando o jogo da “estranha” eliminatória realizada em Sevilha, culpa da pandemia da covid-19, o FC Porto soma o tal “irrelevante” empate em Liverpool e oito derrotas nos últimos nove jogos, depois do 2-2 de Old Trafford, em 2008/09.



Nestes 15 anos, os “dragões” só conseguiram marcar um mísero golo em Inglaterra, no desaire por 3-1 com o Manchester City, em 2020/21, pelo colombiano Luiz Díaz, na primeira jornada do Grupo C da “Champions”, contra um total de 20 sofridos.



O Arsenal, que o FC Porto agora reencontra, foi o responsável pela maior derrota, ao golear por 5-0, na segunda mão dos “oitavos” da “Champions” de 2009/10, depois de, como agora, ter perdido tangencialmente no Dragão, então por 2-1.



Antes, a formação londrina já tinha batido mais duas vezes em casa os “dragões”, sempre na fase de grupos da “Champions”, por 2-0 em 2006/07 e por 4-0 em 2008/09.



No total dos 23 jogos fora com equipas inglesas, e incluindo o jogo de Sevilha, o FC Porto soma uma vitória, três empates e 19 derrotas, com 12 golos marcados e 56 sofridos.



O encontro entre Arsenal e FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final da edição 2023/24 da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na terça-feira, no Emirates Stadium, em Londres, a partir das 20h00.