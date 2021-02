"Champions". FC Porto tenta contrariar favoritismo da Juventus

As quatro vitórias da Juventus nos restantes embates comprovam o poderio, mas também o favoritismo dos "bianconeri", que em 2016/17 se cruzaram com o FC Porto nesta fase da competição, vencendo por 2-0 no Dragão e por 1-0 em casa.Já os italianos, liderados pelo avançado internacional português Cristiano Ronaldo, mas privados de Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Arthur e Paulo Dybala, vêm de uma derrota em Nápoles (1-0), para o campeonato, na qual ocupam o quarto lugar, a oito pontos do Inter de Milão.

À mesma hora, Sevilha e Borussia Dortmund também se defrontam na primeira mão dos oitavos de final, na Andaluzia.