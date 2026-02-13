Cirurgia de Samu marcada para a próxima semana

O jogador do FC Porto e internacional pela seleção espanhola vai ser sujeito a uma cirurgia ao joelho direito em Madrid e regressa ao Olival para seguir com o processo de recuperação.



Samu sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior no empate a uma bola frente ao Sporting e não regressa aos relvados esta época. A intervenção cirúrgica será conduzida pelo médico Manuel Leyes, sob acompanhamento do departamento médico dos ‘dragões’.



Deniz Gul e Moffi são as alternativas na frente de ataque da equipa comandada por Francesco Farioli.