Clément Turpin dirige Bétis-FC Porto





(Com Lusa)

Turpin, que é internacional desde 2010, terá os compatriotas Nicolas Danos e Benjamin Pages como assistentes no encontro que se disputa naquela cidade espanhola, com início às 20:00 (hora de Lisboa), cabendo ao também francês Willy Delajod desempenhar a função de videoárbitro (VAR).O juiz francês vai dirigir pela sexta vez um jogo do FC Porto, que perdeu os três últimos, com o Olympiacos (1-0), em 2025, para a Liga Europa, e com o Arsenal (1-0 e posterior eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, no desempate por grandes penalidades), em 2024, e com o Atlético de Madrid (3-1), em 2021, também para a ‘Champions’.Antes, Turpin, de 44 anos, tinha arbitrado o empate com o AC Milan (1-1) e a vitória sobre o Chelsea (1-0), ambos em 2021, e sobre o Maccabi Telavive (2-0), em 2015, todos para a mais importante prova europeia de clubes.O FC Porto, campeão nacional em título e líder destacado da I Liga portuguesa, estreou-se na atual edição da Liga dos Campeões com uma derrota em casa, frente ao Manchester City, por 2-0, enquanto o Betis se impôs por 3-2 no estádio do Lille.O Sporting é a outra equipa lusa presente na competição, preparando-se para defrontar na terça-feira o Lens, em França, depois de ter vencido na primeira jornada o Galatasaray, por 3-1, em Lisboa.