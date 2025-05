CMVM multa SAD do FC Porto e antigo administrador em 85 mil euros

De acordo com o comunicado divulgado, a SAD portista foi multada em 60 mil euros, enquanto a Fernando Gomes, que pertencia à administração do malogrado presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, foi aplicada uma coima de 25 mil euros.



Sem avançar com muitos pormenores, o regulador da bolsa refere que se tratou de um ilícito relacionado com “difusão de informação” concedida ao mercado, mas sem impugnação judicial por parte dos citados.