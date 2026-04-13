Conselho de Disciplina da Federação abre processos contra André Villas-Boas e Alberto Costa



No caso de André Villas-Boas, após uma reunião com a governante que tem a tutela do desporto, o presidente portista referiu-se à polémica do clássico com o Sporting mas no andebol, antes do qual teria ocorrido um episódio com a comitiva leonina já nos balneários a preparar-se para o jogo.





Relativamente ao episódio entre Alberto Costa e Sorriso, com acusações contra o lateral portista por uma alegada cuspidela em Sorriso, aquele recorreu já às redes sociais para negar esse tipo de comportamento com colegas de profissão.





Alegações que não impedem agora o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol de lhe instaurar um processo disciplinar. O processo acontece “na sequência de participação disciplinar apresentada pela Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD”, adianta este órgão da federação.



O processo contra o lateral portista surge após participação do Sporting na sequência de um episódio em que Alberto Costa terá cuspido no jogador do Famalicão Sorriso. Já o presidente do FC Porto é visado na sequência de declarações proferidas depois de uma reunião com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto.