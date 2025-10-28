Contas da FC Porto SAD aprovadas por unanimidade em assembleia de acionistas

Na reunião, que decorreu no Estádio do Dragão, para além do parecer positivo, foi também ratificado o quarto ponto da ordem de trabalhos, que propunha a "atribuição de um voto de louvor à administração e fiscalização da sociedade".

No exercício balizado entre 30 de junho de 2024 e 01 de junho de 2025, o primeiro da total responsabilidade da atual administração, os `dragões` inverteram duas épocas de resultados negativos (21 ME em 2023/24 e 47,6 ME em 2022/23).

De resto, os acionistas aprovaram ainda a aplicação dos resultados, medidas previstas no Código das Sociedades Comerciais, a nomeação do Revisor Oficial de Contas e a política de remuneração dos órgãos sociais.

"Estes resultados não são apenas números, representam o restabelecimento da confiança, a validação da competência e a prova de que o FC Porto voltou a ter o controlo sobre o seu destino. Este é o primeiro passo de uma nova fase: transparente, sustentada e vencedora", avaliou o presidente André Villas-Boas no início da assembleia-geral de acionistas, em declarações reproduzidas pelo emblema `azul e branco`.