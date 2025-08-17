Danny Namaso emprestado pelo FC Porto aos franceses do Auxerre

A cedência do avançado é válida até ao final da época, com o emblema gaulês a pagar prontamente um milhão de euros (ME) pela cedência e a ficar estabelecida uma opção de compra de 60% dos direitos económicos do jogador por cinco ME.



A mesma cláusula torna-se obrigatória se o Auxerre conseguir a manutenção na Ligue 1 e Namaso cumprir pelo menos 60% dos minutos de jogo nesse trajeto.



Mediante o cumprimento de objetivos individuais e coletivos, o FC Porto poderá ainda encaixar mais 700 mil euros com o negócio.



Com a chegada do experiente avançado neerlandês Luuk de Jong, ex-PSV Eindhoven, o internacional camaronês perdeu espaço para ser alternativa a Samu na frente de ataque 'azul e branca', podendo assim prosseguir a sua carreira com maior utilização.



Danny Namaso chegou ao FC Porto em 2020/21, depois de ter sido formado no Reading e ter representado a seleção inglesa nos escalões jovens, tendo vencido o Campeonato do Mundo de sub-17, em 2017.



Após duas temporadas ao serviço da equipa B dos 'dragões', com um total de 22 golos apontados, ascendeu à primeira equipa sob o comando técnico de Sérgio Conceição.



Desde então, realizou 106 jogos no conjunto principal, com 14 golos, e conquistou uma I Liga, duas Taças de Portugal, duas Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga.

