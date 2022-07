David Carmo é "dragão" até 2027, oficial

David Carmo já foi anunciado como reforço do FC Porto.





Esteve esta terça-feira na Invicta e cumpriu exames médicos nas últimas horas. Assina por cinco épocas.



O central português, de 22 anos, chega à Invicta oriundo do SC Braga, sendo mesmo a primeira aquisição do FC Porto para a temporada 2022/23.





As verbas rondam os 20 milhões no imediato, conforme informou hoje o campeão nacional de futebol, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), podendo os "dragões" pagar ao SC Braga mais dois milhões e meio dependendo de objetivos.



Esta é a transferência mais cara de sempre entre clubes portugueses, superando outras duas que também tiveram o Sporting de Braga como `vendedor`: Rafa, para o Benfica, por 16,4 ME, em 2016, e Paulinho, para o Sporting, por 16 ME, em 2021.







O site oficial faz as devidas apresentações.





"David Carmo nasceu em Aveiro há 22 anos, tem 1,96 metros de altura e é internacional jovem português. Com passagens pelos escalões de formação do Beira-Mar, Estarreja, Benfica, Anadia e Sanjoanense antes de se fixar no SC Braga, o imponente defesa sagrou-se Campeão Europeu de Sub-19 enquanto titular da seleção das quinas em 2018 e, três anos depois, ergueu a Taça de Portugal com a camisola dos arsenalistas".



Há também elogios ao atleta.





"Dono de uma capacidade física impressionante e de um vasto leque de recursos técnicos, o central canhoto muda-se para o emblema Campeão Nacional depois de três temporadas ao mais alto nível na equipa principal dos minhotos - mesmo tendo duas delas ficado marcadas pela grave lesão sofrida num encontro contra os Dragões. Recuperado do infortúnio e após uma fulgurante reta final de 2021/22, David Carmo assinou um contrato válido por cinco épocas e defenderá as cores portistas até 2027", pode ler-se.







Comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)







"A Futebol Clube do Porto -- Futebol, SAD, nos termos do artigo 29.º Q do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga -- Futebol, SAD para a aquisição dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol David Carmo pelo valor de 20 ME (vinte milhões de euros), acrescido de um valor variável máximo de 2,5 ME, dependente da concretização de objetivos desportivos", refere a nota enviada ao regulador do mercado.





O Sporting de Braga também confirmou os valores envolvidos no negócio, referindo não terá "qualquer tipo de encargo com serviços de intermediação" e que o mecanismo de solidariedade "é da responsabilidade do FC Porto".



David Carmo diz que é uma "responsabilidade boa" representar o FC Porto



O futebolista David Carmo, anunciado como reforço do FC Porto depois de vários anos no Sporting de Braga, mostrou-se hoje "ansioso" para começar a treinar nos 'dragões' e assumiu que é uma "responsabilidade boa" representar os campeões nacionais.



"Sente-se desde logo a grandeza deste clube. É uma responsabilidade boa e é muito importante poder representá-lo. Estou ansioso e com muita vontade de vestir esta camisola e lutar pelo FC Porto", afirmou David Carmo, em declarações divulgadas no sítio oficial do emblema portista.



"É um orgulho para mim poder fazer parte deste plantel e poder escrever a minha própria história no FC Porto. Espero encontrar o que os levou a serem campeões nacionais: espírito de equipa, união, pensar como um só e guiar o FC Porto às vitórias", disse o central de 22 anos.





c/Lusa