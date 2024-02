Defesa central Otávio Ataíde troca Famalicão pelo FC Porto

As verbas envolvidas não foram reveladas, mas, de acordo com a imprensa, os `azuis e brancos` terão investido 12 milhões de euros (ME) por 80% do passe do defesa central.

Otávio, de 21 anos, somou 30 jogos e dois golos ao serviço do Famalicão, no qual tinha ingressado em meados de janeiro de 2023 por empréstimo dos brasileiros do Flamengo, com os minhotos a exercerem a respetiva cláusula de opção de compra no último verão.

Campeão do Brasil pelo `mengão` em 2020, o central cresceu de influência esta época e representou a equipa treinada por João Pedro Sousa em 19 duelos nas diversas provas, antes de se tornar o único reforço oficializado pelo FC Porto durante a janela de inverno.

Otávio junta-se ao capitão Pepe, Fábio Cardoso e Zé Pedro nas soluções dos `dragões` para o eixo defensivo, suprindo a vaga deixada em aberto pela ausência prolongada de Marcano, a debelar uma rotura ligamentar do joelho, e pela cedência ao Olympiacos de David Carmo, que já tinha sido relegado para a equipa B, devido a conduta inadequada.

Quase meio ano depois de ter vendido o médio espanhol Iván Jaime ao FC Porto, por 10 ME, o Famalicão concretizou uma das vendas mais avultadas da sua história e a quinta saída em janeiro, na sequência de Hernán de la Fuente (Huracán), Afonso Rodrigues e Pablo (ambos emprestados ao Paços de Ferreira) e Rúben Lima (Estrela da Amadora).