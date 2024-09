Defesa esquerdo Francisco Moura troca Famalicão pelo FC Porto

"O FC Porto adquire 100% dos direitos económicos do atleta pelo valor total de cinco milhões de euros (ME), retendo o Famalicão o valor correspondente a 10% de uma potencial futura transferência do jogador. O Famalicão assume a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e o FC Porto declara que não terá encargos com serviços de intermediação", informou o clube `azul e branco`, em comunicado.

O defesa esquerdo, de 25 anos, acumulou quatro golos e 10 assistências em 77 jogos pelos famalicenses, aos quais tinha chegado por empréstimo do Sporting de Braga em 2022/23, convencendo a SAD presidida por Miguel Ribeiro a contratá-lo em definitivo por um ME na temporada seguinte.

Formado no Sporting de Braga, cuja equipa principal representou entre 2020 e 2022, após ter estado cedido à Académica (2019/20), Francisco Moura era um dos totalistas do Famalicão na edição 2024/25 da I Liga e despediu-se no domingo, ao capitanear a derrota na visita ao Vitória de Guimarães (2-1), da quarta jornada.

O campeão europeu de sub-19 por Portugal em 2018 ficou com uma cláusula de rescisão de 60 ME à chegada ao FC Porto e vai ter concorrência do brasileiro Wendell e do nigeriano Zaidu, que recupera de uma rotura ligamentar do joelho esquerdo desde fevereiro, tornando-se o quinto reforço `azul e branco` para 2024/25.

Os `dragões` já tinham recebido o defesa central argentino Nehuén Pérez e o médio Fábio Vieira, emprestados pelos italianos da Udinese e pelo vice-campeão inglês Arsenal, respetivamente, e os avançados Samu Omorodion, oriundo dos espanhóis do Atlético de Madrid, e Deniz Gül, contratado aos suecos do Hammarby.