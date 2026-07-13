Deniz Gül entre os 35 jogadores que FC Porto leva para estágio em Inglaterra

Além de Diogo Costa (Portugal) e Eustáquio (Canadá), ainda em período de descanso após a participação na principal competição de seleções, o lesionado Vasco Sousa é o único jogador do plantel principal ausente, enquanto Samu, embora ainda em recuperação à lesão num joelho, segue integrado no grupo.



O FC Porto ficará instalado na cidade inglesa de Burton upon Trent até sábado, dia em que disputa um jogo particular, à porta fechada, frente ao Birmingham, na parte da manhã, antes de regressar a Portugal.



Os 'dragões' ficarão instalados no St. George’s Park, centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol, regressando ao local pela primeira vez desde a época 2014/15, na altura orientados pelo técnico espanhol Julen Lopetegui.







Lista de 35 convocados para estágio:



- Guarda-redes: Cláudio Ramos, João Costa, João Afonso e Gonçalo Ribeiro.



- Defesas: Alberto Costa, Martim Fernandes, Jan Bednarek, Nehuén Pérez, Gabriel Brás, Jakub Kiwior, Dominik Prpić, Luís Gomes, Zaidu, Francisco Moura e Yoan Pereira.



- Médios: Alan Varela, Pablo Rosario, Tiago Silva, Victor Froholdt, Bernardo Lima, Eirik Granaas, João Teixeira, Gabri Veiga, Rodrigo Mora e Mateus Mide.



- Avançados: Pepê, William Gomes, André Miranda, Borja Sainz, Oskar Pietuszewski, Duarte Cunha, André Silva, Deniz Gül, Eduardo Ferreira e Samu.



