FC Porto
Futebol Nacional
Deniz Gül entre os 35 jogadores que FC Porto leva para estágio em Inglaterra
O FC Porto parte hoje para estágio em Inglaterra com uma comitiva de 35 futebolistas, que já inclui o internacional turco Deniz Gül, que participou no Mundial2026, bem como 11 jovens da equipa B.
Além de Diogo Costa (Portugal) e Eustáquio (Canadá), ainda em período de descanso após a participação na principal competição de seleções, o lesionado Vasco Sousa é o único jogador do plantel principal ausente, enquanto Samu, embora ainda em recuperação à lesão num joelho, segue integrado no grupo.
O FC Porto ficará instalado na cidade inglesa de Burton upon Trent até sábado, dia em que disputa um jogo particular, à porta fechada, frente ao Birmingham, na parte da manhã, antes de regressar a Portugal.
Os 'dragões' ficarão instalados no St. George’s Park, centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol, regressando ao local pela primeira vez desde a época 2014/15, na altura orientados pelo técnico espanhol Julen Lopetegui.
Lista de 35 convocados para estágio:
- Guarda-redes: Cláudio Ramos, João Costa, João Afonso e Gonçalo Ribeiro.
- Defesas: Alberto Costa, Martim Fernandes, Jan Bednarek, Nehuén Pérez, Gabriel Brás, Jakub Kiwior, Dominik Prpić, Luís Gomes, Zaidu, Francisco Moura e Yoan Pereira.
- Médios: Alan Varela, Pablo Rosario, Tiago Silva, Victor Froholdt, Bernardo Lima, Eirik Granaas, João Teixeira, Gabri Veiga, Rodrigo Mora e Mateus Mide.
- Avançados: Pepê, William Gomes, André Miranda, Borja Sainz, Oskar Pietuszewski, Duarte Cunha, André Silva, Deniz Gül, Eduardo Ferreira e Samu.
O FC Porto ficará instalado na cidade inglesa de Burton upon Trent até sábado, dia em que disputa um jogo particular, à porta fechada, frente ao Birmingham, na parte da manhã, antes de regressar a Portugal.
Os 'dragões' ficarão instalados no St. George’s Park, centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol, regressando ao local pela primeira vez desde a época 2014/15, na altura orientados pelo técnico espanhol Julen Lopetegui.
Lista de 35 convocados para estágio:
- Guarda-redes: Cláudio Ramos, João Costa, João Afonso e Gonçalo Ribeiro.
- Defesas: Alberto Costa, Martim Fernandes, Jan Bednarek, Nehuén Pérez, Gabriel Brás, Jakub Kiwior, Dominik Prpić, Luís Gomes, Zaidu, Francisco Moura e Yoan Pereira.
- Médios: Alan Varela, Pablo Rosario, Tiago Silva, Victor Froholdt, Bernardo Lima, Eirik Granaas, João Teixeira, Gabri Veiga, Rodrigo Mora e Mateus Mide.
- Avançados: Pepê, William Gomes, André Miranda, Borja Sainz, Oskar Pietuszewski, Duarte Cunha, André Silva, Deniz Gül, Eduardo Ferreira e Samu.