Dia do funeral de Pinto da Costa. Cortejo passa pelo Estádio do Dragão

O velório teve início no domingo, às 18h00, na Igreja de Santo António das Antas, onde o corpo de Jorge Nuno Pinto da Costa tem permanecido em câmara ardente.



As ruas da Invicta pintaram-se de azul e branco, junto à igreja. Várias personalidades ligadas ao futebol, mas também da vida política, passaram pelo local.

Adeptos portistas deixaram flores, cachecóis e outros objetos de homenagem no Dragão ou na Igreja das Antas.Pinto da Costa tinha 87 anos. Durante 42 anos, foi presidente do Futebol Clube do Porto. Morreu no sábado, vítima de cancro.



. A Liga e a Federação Portuguesa de Futebol determinaram um minuto de silêncio nas partidas.

Trânsito condicionado



É esperada uma importante afluência ao funeral de Pinto da Costa. Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública adiantou que o condicionamento do trânsito nas ruas mais próximas será semelhante ao que tem sido determinado.

Pinto da Costa havia sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021. O seu estado de saúde agravou-se nas últimas semanas, menos de um ano após ter sido vencido nas eleições para a presidência do clube por André Villas-Boas.

O atual presidente do Futebol Clube do Porto não vai está presente no funeral, uma vez que foi esta a vontade manifestada por Pinto da Costa.



Villas-Boas criticou o facto de Sporting e Benfica não terem reagido à notícia da morte de Pinto da Costa.

O atual presidente do Futebol Clube do Porto afirmou que ficará a aguardar para perceber se os emblemas de Lisboa vão fazer-se representar, a nivel oficial, nas cerimónias fúnebres.





Pinto da Costa tomou pela primeira vez posse a 23 de abril de 1982, ao cabo de seis dias após ter sido eleito, sem oposição, para a sucessão de Américo de Sá. Cumpriu 15 mandatos consecutivos, conduzindo o Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades, dos quais 69 no futebol sénior masculino.