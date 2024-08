Diogo Costa admite que o objetivo frente ao Sporting é "deixar a baliza a zero"

O internacional português assegurou que a equipa `azul e branca` "está confiante e unida" para conquistar o primeiro troféu da época.

"Sinto uma boa energia, é normal que haja uma pressão saudável, faz parte da nossa vida enquanto jogadores. Mas sinto a equipa com muito foco em trazer a vitória. Quanto à adaptação, tentei chegar o melhor que pude, fiz por isso e acho que me sinto preparado para o que o `míster` decidir", disse.

O guardião, que esteve em destaque no Campeonato da Europa que se realizou na Alemanha, garantiu ainda que ainda tem margem para evoluir.

"Meti a fasquia muito alta e tenho de manter ou melhorar. É nisso que estou focado. De mim, podem esperar sempre melhorias e ajuda à equipa. Vou fazer sempre o meu melhor todos os dias", garantiu.

Sobre eventuais interesses de outros clubes e a hipótese de sair do FC Porto, Diogo Costa não deu importância e sublinhou que o seu foco está totalmente nos `dragões`.

"Eu jogo no clube que mais amo, no clube em que aprendi a jogar futebol. Obviamente, o que toda a gente fala tenho de deixar para as pessoas. Estou focado em amanhã [no sábado] trazer a vitória e a taça", referiu ainda em conferência de imprensa.

Diogo Costa falou ainda da saída do defesa central Pepe do FC Porto, mas garantiu que os substitutos estão capacitados para fazer um bom trabalho.

"O Pepe é uma pessoa extraordinária, na qual me identifico muito. Foi um prazer partilhar a área com ele, tanto no FC Porto como na Seleção. Mas tenho a certeza de que os nossos centrais irão fazer o seu melhor no jogo de amanhã", concluiu.

FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, e Sporting, campeão nacional, disputam a Supertaça Cândido de Oliveira, no sábado, a partir das 20:15, no Estádio Municipal de Aveiro, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.