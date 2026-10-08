Diogo Costa, Froholdt e Farioli agraciados na gala dos Dragões de Ouro

Quebrando um 'jejum' de três temporadas, o conjunto ‘azul e branco’ conquistou o título de campeão nacional em 2025/26 e, sem surpresas, foi distinguido com o prémio de equipa do ano.



Em cerimónia fechada à comunicação social, no Superbock Arena - Pavilhão Rosa Mota, o plantel e equipa técnica subiram ao palco para receber a principal distinção coletiva atribuída pelo clube, entregue por Estela Silva, esposa do antigo jogador e diretor do futebol Jorge Costa.



"Em nome de toda a equipa, queria agradecer ao presidente [André Villas-Boas] e à sua direção, a quem este troféu também pertence. Todos juntos fizemos um excelente trabalho para devolver o FC Porto aonde ele pertence", disse o capitão Diogo Costa, em nome do grupo, que dedicou a conquista do campeonato a Jorge Costa.



O guarda-redes discursava pela segunda vez, pouco após ser distinguido como atleta do ano, um reconhecimento por liderar a defesa menos batida da última edição da I Liga.



"Deixo um agradecimento ao nosso staff, que nos dão o melhor para lutarmos todos os dias. (...) É sempre um orgulho representar o nosso clube, região e cidade, muito obrigado", destacou, na sua primeira intervenção.



No prémio de futebolista do ano, um dos três atribuídos através da votação online dos sócios, o médio dinamarquês Victor Froholdt, eleito melhor jogador da última edição do campeonato, superou os restantes nomeados, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e William Gomes.



"Cheguei cá um jovem tímido, mas com grandes sonhos. Isto é especial, cresci numa família onde se conquistavam as coisas através do trabalho árduo. Vou lembrar-me para sempre do momento em que conquistámos o título", contemplou.



Já Francesco Farioli, principal obreiro da conquista portista, em época de estreia no futebol português, foi um dos mais aplaudidos, aquando da sua distinção com o prémio de treinador.



"Há um ano, quando cheguei a esta gala pela primeira vez, muitos me disseram que este prémio seria nosso no ano seguinte. Aqui estamos e eu estou muito grato. Era uma competição muito renhido olhando para todos os treinadores do FC Porto que venceram este ano", constatou, apontando que o título nacional "já está no museu" e que o objetivo é repetir a façanha em 2026/27.



Mateus Mide, campeão europeu e mundial sub-17 por Portugal, que recentemente renovou contrato com os portistas, foi a 'revelação do ano', enquanto Gonçalo Alves, que já havia vencido em 2022, foi novamente o vencedor nas modalidades de pavilhão, ao liderar o hóquei em patins à vitória na Liga dos Campeões.



Entre os 19 vencedores estiveram ainda os ex-futebolistas Paulo Futre, campeão europeu com o FC Porto em 1987, e Teófilo Cubillas, lendário extremo peruano que marcou 66 golos em três épocas e meia no clube.



A cerimónia anual dos Dragões de Ouro distingue as principais figuras do universo portista e foi inaugurada em 1986, pela presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa.



