Espanhol Pol Manrubia reforça hóquei em patins do FC Porto

O defesa/médio de 25 anos chegou a Portugal no verão de 2021 para jogar no clube da Luz, e, em 2022/23, foi cedido aos espanhóis do Liceo da Corunha, regressando depois aos `encarnados`, em 2023/24, para ser emprestado aos minhotos um ano volvido, em 2024/25.

"Antes de se tornar Dragão, Pol Manrubia protagonizou uma grande época ao serviço do Óquei de Barcelos, clube no qual se sagrou campeão europeu ao vencer a Liga dos Campeões precisamente frente ao FC Porto", realçaram em comunicado os `azuis e brancos`.

Na última temporada, Pol Manrubia apontou 28 golos e fez 26 assistências em 55 jogos, ajudando os minhotos a chegar à final dos play-offs do campeonato, uma vez mais frente ao FC Porto, mas desta vez com o título a ficar na `cidade invicta`.

Antes de deixar o país natal para prosseguir a carreira em Portugal, Pol Manrubia estreou-se como sénior no Vic e ainda passou pelo Voltregà, antes de duas temporadas a vestir a camisola do Noia, um emblema que habitualmente disputa a Liga dos Campeões.