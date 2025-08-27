Estreante João Gonçalves vai arbitrar o clássico Sporting-FC Porto

Este será o primeiro `clássico` da carreira do `juiz` da associação do Porto, de 33 anos, que terá como assistentes Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro no Estádio José Alvalade, enquanto Miguel Nogueira será o quarto árbitro e Rui Costa desempenhará as funções de videoárbitro (VAR).

João Gonçalves subiu à primeira categoria de árbitros nacionais em 2021 e, desde então, dirigiu 53 partidas na I Liga, a última das quais no passado domingo, no empate entre Sporting de Braga e AVS (2-2).

Este ano recebeu as insígnias da FIFA com a promoção a árbitro internacional.

Sporting e FC Porto, que dividem a liderança da I Liga com o Moreirense, todos com nove pontos, jogam no sábado, a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em encontro da quarta ronda da prova.