Eustáquio admite falhanço da equipa do FC Porto

“Agora que a época acabou, muitos têm a perfeita noção que não estivemos à altura nem conseguimos dignificar como desejávamos o clube e a cidade. Os adeptos não se sentem representados nem pela qualidade do futebol nem pela atitude. O mínimo foi, é e sempre será dar tudo, independentemente das armas que tenhamos a nosso favor”, lamentou o internacional canadiano, através da rede social Instagram.



O médio, de 28 anos, dirigiu-se aos adeptos depois de terminada uma temporada na qual os "dragões" venceram apenas a Supertaça, tendo ficado em terceiro lugar na I Liga, antes de serem afastados na fase de grupos do Mundial de clubes, nos Estados Unidos da América, face a dois empates e uma derrota, saindo como a pior equipa entre as 12 europeias.



“Voltar a colocar o ADN e a mística do clube dentro do campo será um dos primeiros passos para alcançarmos a vitória. É tempo de fazer uma auto análise e não permitir que o Porto tropeça de novo. Obrigado pelo apoio ao longo desta época má e difícil”, terminou.



William Gomes promete outra imagem



Também o jovem brasileiro William Gomes recorreu à mesma rede social para manifestar a vontade de ajudar o clube a voltar mais forte na próxima temporada e “mostrar o verdadeiro Porto”.



“Gostaria de agradecer todo apoio dos torcedores e tenho certeza que voltaremos muito mais fortes na próxima temporada e vamos mostrar o verdadeiro Porto. Glória a Deus por ter marcado meu primeiro golo pelo Porto, mas triste por não termos conseguido a classificação”, escreveu.