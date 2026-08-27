Eustáquio deixa o FC Porto em definitivo e junta-se ao Swansea de Vítor Matos

"O FC Porto chegou a um acordo com o Swansea City para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e de 100% dos direitos económicos de Stephen Eustáquio pelo valor fixo de 4 ME", pode ler-se em nota dos `azuis e brancos` no seu sítio oficial na Internet.

O conjunto galês, orientado pelo técnico português Vítor Matos, pode ter de desembolsar um acréscimo de 1,65 ME, mediante o cumprimento de objetivos desportivos, e o FC Porto retém 10% das mais-valias de uma futura transferência.

"Sou sócio, tal como a minha namorada e a minha filha. Eu já era um adepto que jogava pelo FC Porto, agora serei um sócio que vai acompanhar a equipa, como tantos outros. Acho que vai custar um bocadinho ser dia de jogo e não passar pela concentração e estar com a equipa, de dar o meu `feedback` ou de ajudar em campo", disse o jogador, em declarações aos meios oficiais do FC Porto.

Vindo do Paços de Ferreira, em janeiro de 2022, Stephen Eustáquio fez 157 jogos pelos portistas, contribuindo com 12 golos e 10 assistências, e conquistou dois campeonatos, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças Cândido de Oliveira.

"Foi uma transição muito grande. Tive o prazer de jogar em bons clubes em Portugal, mas nada se compara ao FC Porto. Foi o momento em que pensei que merecia chegar a este patamar, mas ao mesmo tempo que tinha de trabalhar muito porque a exigência era muito maior", recordou, sobre o momento em que assinou pelos `dragões`.

O jogador, de 29 anos, perdeu espaço nas escolhas iniciais com o técnico Francesco Farioli na última temporada, aquando da chegada de Victor Froholdt, tendo apenas 184 minutos somados no campeonato até janeiro, quando foi emprestado ao Los Angeles FC, que milita no campeonato norte-americano de futebol (MLS).

O emblema californiano não acionou a opção de compra definitiva contemplada na cedência e o jogador regressou a Portugal, tendo sido reintegrado nos trabalhos para a época 2026/27 enquanto procurava colocação e ainda foi opção, como suplente utilizado, diante do Rio Ave (vitória por 2-0), no encontro da segunda jornada da I Liga.

"Vou acompanhar como sempre. Se eles ganham, eu também ganho, tal como todos os adeptos. Em relação aos adeptos, peço-lhes que continuem a apoiar. Nós temos gostado muito desta união que tem havido entre equipa e adeptos", apelou Eustáquio, numa mensagem final aos adeptos portistas.