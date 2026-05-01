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Ex-adjunto de Francesco Farioli diz que treinador do FC Porto "tem um perfil muito forte"
A RTP Antena 1 falou em exclusivo com um antigo treinador adjunto que trabalhou com Francesco Farioli no AJAX. Alessandro Schoenmaker destaca as qualidades de trabalho e humanas do treinador que pode este sábado sagrar-se campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto.
Alessandro Schoenmaker sublinha que "o background que ele tem da psicologia [Licenciou-se em filosofia], faz dele uma pessoa muito próxima dos jogadores e tem um perfil muito forte.
Ele é italiano e tem uma personalidade forte."O adjunto de Farioli no AJAX revela que o técnico italiano é "muito intenso no treino e no jogo. É sempre muito exigente e uma pessoa que prepara o treino ou o jogo ao mais pequeno detalhe." Até agora que o título parece não escapar o FC Porto, têm sido constantes as recordações do titulo perdido nos Países Baixos. Ai Farioli deixou escapar um titulo com 11 pontos de vantagem e cinco jogos. Hoje surge uma explicação e uma justificação que iliba Farioli.
"No Ajax com 11 pontos e cinco jogos ninguém pensava que se perdesse o título. Há razões internas para este insucesso e não esteve relacionado com Farioli. Eles continuam agora a não estar na frente", conclui Alessandro Schoenmaker.