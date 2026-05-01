Ex-adjunto de Francesco Farioli diz que treinador do FC Porto "tem um perfil muito forte"

Alessandro Schoenmaker sublinha que "o background que ele tem da psicologia [Licenciou-se em filosofia], faz dele uma pessoa muito próxima dos jogadores e tem um perfil muito forte.

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Ele é italiano e tem uma personalidade forte."O adjunto de Farioli no AJAX revela que o técnico italiano é "muito intenso no treino e no jogo. É sempre muito exigente e uma pessoa que prepara o treino ou o jogo ao mais pequeno detalhe."Até agora que o título parece não escapar o FC Porto, têm sido constantes as recordações do titulo perdido nos Países Baixos. Ai Farioli deixou escapar um titulo com 11 pontos de vantagem e cinco jogos.Hoje surge uma explicação e uma justificação que iliba Farioli.

Um momento muito dolorioso aquando da saída do Ajax - Foto: Olaf Kraak - EPA





"No Ajax com 11 pontos e cinco jogos ninguém pensava que se perdesse o título. Há razões internas para este insucesso e não esteve relacionado com Farioli. Eles continuam agora a não estar na frente", conclui Alessandro Schoenmaker.

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