Extremo Galeno contratado pelo Al-Ahli ao FC Porto por 50 ME

"A FC Porto SAD vem informar que chegou a um acordo com o Al-Ahli para a cedência a título definitivo dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos do jogador Wenderson Galeno pelo valor fixo de 50 ME", informaram os `azuis e brancos`, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ao proporcionar o maior `encaixe` financeiro do FC Porto na presidência de André Villas-Boas, o extremo igualou o defesa-central e compatriota Éder Militão no segundo lugar das vendas mais altas do clube, ambos atrás do médio internacional português Otávio, que custou 60 ME em 2023 ao vice-campeão saudita Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

"A FC Porto SAD assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 10% do montante da transação líquido do mecanismo de solidariedade", explicaram os `dragões`.

Quase cinco meses depois de ter falhado a saída para a Arábia Saudita nas derradeiras horas do mercado de verão, também por 50 ME fixos, devido a divergências entre o Al-Ittihad e o Fundo de Investimento Público (PIF) daquele país, que controla o clube de Jeddah desde 2023, Galeno vinculou-se ao Al-Ahli, quinto colocado do campeonato local.

O extremo-esquerdo, de 27 anos, assinou um contrato válido por três épocas e meia, até junho de 2028, deixando para trás um percurso de duas fases no FC Porto (2016-2019 e 2022-2025), durante o qual fez 45 golos e 21 assistências em 153 partidas, tendo conquistado dois campeonatos, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças Cândido de Oliveira.

Galeno somou os últimos minutos pelos `dragões` na quinta-feira, ao ser suplente utilizado na vitória sobre o campeão israelita Maccabi Telavive (1-0), em Belgrado, em encontro da oitava e última jornada da Liga Europa, que garantiu a qualificação `azul e branca` para o play-off de acesso aos oitavos de final da prova e marcou a estreia do treinador argentino Martín Anselmi.

Entre as duas passagens pelo FC Porto, ao qual tinha chegado oriundo dos brasileiros do Grêmio Anápolis em 2016/17 para integrar a equipa B, da II Liga, o extremo alinhou por empréstimo no Portimonense (2018) e no Rio Ave (2018/19) e jogou a título definitivo no Sporting de Braga (2019-2022), conquistando uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal.

Internacional pela seleção principal do Brasil desde março de 2024, apesar de ser elegível para representar Portugal, Galeno tinha contrato com o FC Porto até 2028 e é a segunda unidade mais influente dos `azuis e brancos` esta temporada, fruto de 12 golos e três assistências em 31 partidas - várias das quais efetuadas nas funções de lateral-esquerdo.

Entre as saídas dos `dragões` na janela de transferências de inverno, o extremo juntou-se ao lateral-esquerdo e também internacional brasileiro Wendell, que está de regresso ao seu país para reforçar o São Paulo, após ter rescindido com o terceiro colocado da I Liga.