Extremo Iván Jaime emprestado pelo FC Porto ao Valência

“O acordo prevê uma opção de compra por oito milhões de euros (ME), correspondentes a uma remuneração fixa de sete ME, acrescida de uma remuneração variável máxima de um ME em função de objetivos coletivos e individuais. Esta operação não contou com qualquer intervenção de intermediação”, indicaram os ‘azuis e brancos’, em comunicado.



Oriundo do Famalicão por 10 milhões de euros (ME) no verão de 2023, o extremo, de 24 anos, teve uma passagem irregular e com alguns problemas disciplinares pelo FC Porto, ao serviço do qual fez cinco golos e duas assistências em 44 jogos, vencendo uma Taça de Portugal, em 2023/24, e uma Supertaça Cândido de Oliveira, no arranque de 2024/25.



Iván Jaime, melhor jogador jovem da I Liga há duas temporadas, está de regresso ao seu país-natal, onde tinha finalizado o trajeto formativo e realizado a estreia como sénior pelo Málaga, em 2019/20, antes de crescer em preponderância através de diversas posições atacantes no Famalicão (2020-2023), fruto de 17 tentos e 11 assistências em 82 partidas.



O dianteiro é a quarta saída anunciada pelo FC Porto na janela de inverno, após o ponta de lança espanhol Fran Navarro, emprestado ao Sporting de Braga, o lateral esquerdo brasileiro Wendell, que rescindiu com o terceiro classificado da I Liga e está a caminho do São Paulo, e o extremo esquerdo brasileiro Galeno, contratado pelos sauditas do Al-Ahly por 50 ME.



Iván Jaime vai juntar-se aos portugueses Thierry Correia e André Almeida no Valência, que é o quinto clube com mais títulos de campeão na Liga espanhola (seis), mas ocupa a 19.ª e penúltima posição ao fim de 22 jornadas e tenta escapar à zona de despromoção.