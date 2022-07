Extremo Vladyslav Voytso renova com basquetebol do FC Porto

“[A renovação] Significa muito. Estou muito feliz por o clube querer que continue a jogar por cá e é um grande orgulho continuar a representar o FC Porto. É um clube em que estou há bastantes anos, de que gosto muito e sinto que, daqui para a frente, vamos continuar a ganhar títulos e a dar alegrias aos adeptos”, vincou o internacional luso, que completou 23 anos no sábado, em declarações ao sítio oficial dos ‘dragóes’ na Internet.



Vladyslav Voytso envergou a braçadeira de ‘capitão’ do FC Porto durante alguns meses da época 2021/22 e contabilizou médias de 6,1 pontos, 1,2 assistências e 2,1 ressaltos por jogo na derradeira edição do campeonato nacional, que foi conquistado pelo Benfica, face aos ‘dragões’, por 3-1, numa final do ‘play-off’ disputada à melhor de cinco partidas.



“As expectativas têm de ser sempre altas. É um novo desafio com um novo treinador [Fernando Sá] e com alterações na equipa técnica. Temos de ter mente aberta para os novos desafios e aceitar as novas ideias do treinador. Só me falta ser campeão nacional e todos os anos lutamos para conquistarmos todas as competições, mas, se este ano conquistarmos esse título, terá um sabor especial”, afiançou o vencedor de uma Taça de Portugal (2018/19), uma Supertaça (2019) e uma Taça Hugo dos Santos (2020/21).



Com oito anos ao serviço do FC Porto e 15 internacionalizações pela seleção nacional, o extremo natural de Chortkiv recebeu em março a braçadeira de Miguel Queiroz, numa homenagem à sua família e ao povo da Ucrânia, afetados pela invasão militar da Rússia.



“Gostava que o motivo para envergar essa braçadeira tivesse sido outro, apesar das excelentes intenções do clube e do Miguel Queiroz, mas agradeço de coração pela ajuda que sempre me deram e só tenho de agradecer. É uma responsabilidade acrescida, mas trabalhamos para ser os melhores e ser ‘capitão’ do FC Porto é o sonho de qualquer um, mesmo que tenha sido por poucos meses. Foi muito importante para crescer”, finalizou.