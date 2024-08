Fábio Cardoso com acordo para rumar ao Al Ain por empréstimo do FC Porto

"O Al Ain chegou a um acordo preliminar para contratar Fábio Cardoso ao FC Porto por empréstimo de um ano. O jogador deve chegar aos Emirados Árabes Unidos na quinta-feira para cumprir exames médicos e concluir os procedimentos para a assinatura do contrato", informaram os `zaeem`, em comunicado.

Fábio Cardoso, de 30 anos, contabilizou quatro golos e duas assistências em 78 jogos pelo FC Porto, ao qual tinha chegado em 2021/22, oriundo do Santa Clara, conquistando um campeonato, três Taças de Portugal e uma Taça da Liga.

Com formação concluída no Benfica, o defesa central representou a equipa B `encarnada`, da II Liga, e os então primodivisionários Paços de Ferreira (2015-2016), cedido pelas `águias`, Vitória de Setúbal (2016/17) e Santa Clara (2018-2021), por entre uma passagem pelos escoceses do Rangers (2017/18).

Fábio Cardoso está vinculado ao FC Porto por mais duas épocas, até junho de 2026, mas ainda não foi utilizado pelo treinador Vítor Bruno em 2024/25 e prepara-se para ingressar no Al Ain, recordista de campeonatos nos Emirados Árabes Unidos (14), que foi terceiro classificado da Liga doméstica e conquistou a Liga dos Campeões asiática na época passada.