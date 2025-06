Fábio Magalhães abandona FC Porto

O lateral-esquerdo, de 37 anos, foi contratado pelos "dragões" em 2018/19, após uma época nos franceses do Chartres, e, além dos quatro títulos de campeão, em 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, também conquistou duas vezes a Taça de Portugal e a Supertaça portuguesa.



Fábio Magalhães, com 194 internacionalizações e 363 golos pela seleção nacional, representou também o Sporting durante sete temporadas, depois de ter iniciado a carreira no ABC, tendo ainda uma curta passagem pelo Madeira SAD.