Farioli alerta para fator emocional na estreia do novo treinador do Nottingham Forest

"Amanhã [quinta-feira] não é apenas um jogo de futebol, há muitos fatores emocionais que irão afetar o jogo", avisou, durante a conferência de imprensa de antevisão da partida para a terceira jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol.



Sean Dyche foi apresentado hoje como o novo treinador do clube inglês que apoia como adepto e onde começou a carreira de jogador profissional, em 1989, apesar de nunca ter passado de suplente.



O mau desempenho nesta época resultou no despedimento dos dois técnicos anteriores, o australiano Ange Postecoglou, dispensado no sábado ao fim de apenas oito partidas (seis derrotas e dois empates), após suceder em setembro ao treinador português Nuno Espírito Santo, agora no West Ham.



"No sábado recebemos a notícia [do despedimento de Postecoglou] e tivemos de deitar fora todo o trabalho que fizemos, especialmente pelo departamento de análise, sobre o anterior treinador e, durante alguns dias, preparámos dois ou três nomes diferentes ou os principais candidatos", revelou, sobre as dificuldades de preparar este jogo.



Após o anúncio, na manhã de terça-feira, a atenção foi concentrada no novo treinador, "que tem uma ligação muito forte com o clube".



Segundo Farioli, o inglês é "um treinador com uma identidade muito clara" e que o italiano conhece bem porque usa frequentemente os vídeos de jogos do Burnley, que Dyche treinou, para exemplificar "o espírito da equipa e pela forma como defendem a baliza".



"Há fatores e cenários que analisamos e outras coisas que provavelmente vamos descobrir amanhã. Estamos prontos para diferentes cenários e também para aqueles que não estão no papel", disse.



Mais do que o treinador, vincou Farioli, os ‘dragões’ devem estar cientes do "valor de um clube, uma equipa que na época passada esteve entre as quatro primeiras [da Liga inglesa] durante quase toda a época" e que perdeu o acesso direto à Liga dos Campeões por um ponto.



Nesta época, lembrou, o Nottingham Forest reforçou-se, investindo centenas de milhões de euros em jogadores, "pelo que acrescentaram qualidades às qualidades que já tinham".



"Acho que é isso que precisamos de saber", resumiu.



O defesa polaco Jan Bednarek, que defrontou várias vezes o Burnley de Sean Dyche quando jogava no Southampton, antecipa um jogo muito físico e competitivo.



"É bastante exigente e também exige muito da nossa defesa. Mas acho que sabemos como lidar com isso", garantiu.



O FC Porto ganhou 10 dos 11 jogos com o italiano Francesco Farioli no comando, mas terá como desafio obter a primeira vitória dos 'dragões' na 24.ª visita a Inglaterra.



Os 'dragões' seguem no grupo da frente da Liga Europa, com duas vitórias, somando seis pontos.



O Nottingham Forest está em zona de descida na Liga inglesa e em 25.º na primeira fase da Liga Europa, com um ponto, após um empate na visita aos espanhóis do Betis (2-2), seguida de uma derrota caseira ante os dinamarqueses do Midtjylland (3-2).



O desafio está agendado para as 20:00, no City Ground, em Nottingham.



A primeira fase da Liga Europa é disputada em oito jornadas, que vai qualificar os oito primeiros para os oitavos de final, com as equipas entre o nono e o 24.º lugares a rumarem ao play-off.

