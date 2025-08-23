Farioli alerta para perigos do Casa Pia e admite esperança em recuperar Samu antes da paragem

"Mais do que escapar à descida de divisão, bateram o recorde de pontos e fizeram bons resultados contra equipas grandes. É uma equipa boa, com um belo treinador, que fez um trajeto fantástico. Têm ameaças diferentes tendo em conta a maneira como jogam. Os avançados mexem-se muito e encontram o espaço certo para causar danos. São muito fortes em bolas paradas. A qualquer momento, podem criar dificuldades. Temos de estar bem preparados”, sublinhou o técnico italiano, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



Sobre o avançado Samu, que se encontra lesionado, Farioli revelou que o clube mantém esperança de o recuperar ainda antes da paragem para as seleções. “É uma lesão significativa, mas ainda temos esperança que possa recuperar. É algo que tem de ser avaliado a cada dia. É difícil dar mais detalhes”, explicou.



Questionado sobre Luuk de Jong, reforço esta temporada, o treinador afirmou que o avançado holandês “está cada vez mais preparado para jogar os 90 minutos”, depois de na última ronda ter atuado 70 minutos “a muito bom ritmo”.



Já em relação ao jovem Rodrigo Mora, Farioli recusou comentar a possível saída, assegurando apenas que o jogador “está pronto para amanhã”.



O técnico destacou ainda as diferenças entre Samu e De Jong, sublinhando que o primeiro “ataca mais o espaço”, enquanto o segundo “é mais um homem-alvo”. “Sabemos o que cada um traz para nós, mas não posso dizer tudo na conferência...”, disse.



Sobre a arbitragem, Farioli recusou entrar em polémicas: “Tenho muita coisa para fazer enquanto treinador, comentar sobre a arbitragem não é aquilo que devo fazer. Há pessoas na federação que devem avaliar essas coisas. Tenho muito respeito por toda a gente, acho que é preciso garantir que a competição está no mais alto nível”.



Confrontado com notícias que ligavam o lateral marroquino El Karouani ao FC Porto, o técnico foi claro: “É um jogador bom, mas não é um alvo”.



Por fim, abordou as expectativas dos adeptos, considerando-as um fator positivo: “Senti-me sempre muito bem-vindo aqui, há uma grande vontade de devolver o FC Porto ao sítio onde pertence. O estádio está novamente esgotado e as coisas acabam por ir ao sítio. Se os adeptos estiverem connosco, é mais fácil chegar a um certo nível, os jogadores sentem essa paixão. As expectativas são altas e, neste caso, a pressão tem de ser um privilégio”.



O FC Porto, terceiro classificado, com seis pontos, recebe no domingo, às 18:00, o Casa Pia, em sétimo, com três, no Estádio do Dragão, em partida da 3.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrada por Sérgio Guelho, da Associação de futebol da Guarda.